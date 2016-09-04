В воскресенье, 4 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС.

Мероприятие, на которое приехал Путин, проходит в китайском Ханчжоу в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20). Перед началом встречи лидеров БРИКС главы государства приняли участие в официальной церемонии и совместном фотографировании. Глава КНР Си Цзиньпин поприветствовал своих коллег-политиков в "Сиху" - государственной резиденции, передает сегодня РИА "Новости".

Отметим, что контакты на высшем уровне, подобные неформальной встрече лидеров БРИКС, уже шесть лет на постоянной основе проходят "на полях" саммитов G20.

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