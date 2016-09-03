На Украине объявили о масштабных сборах резервистов

С 3 сентября на Украине начались сборы резервистов, в которых будут задействованы более 8 тысяч человек, 10% из них — офицеры. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства обороны Украины.

Главная цель учений заключается в отработке механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва "в случае откровенной агрессии". Отмечается, что сборы пройдут в два этапа: с 3 по 15 сентября и с 12 по 24 сентября. В ходе сборов основное внимание будет уделено боевой подготовке: резервистов запрещено привлекать к нарядам, хозяйственным работам, строевой подготовке и другим работам.

По данным Минобороны Незалежной, в стране находятся около 85 тысяч резервистов.

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