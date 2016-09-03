Нацбатальоны отправились из Донбасса маршем на Киев – ДНР

Военнослужащие националистических батальонов перебрасываются с территории Донбасса вглубь Украины. В Киеве их планируют привлечь к акциям, направленным против действующей власти, заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Басурин привел данные разведки, которые свидетельствуют о том, что часть нацбатальонов уходят с линии фронта. По словам представителя ДНР, не исключен вариант, при котором часть бойцов будет задействована в антиправительственных акциях в столице.

За последние месяцы обстановка в Донбассе снова накалилась. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в подготовке к полномасштабным военным действиям. Так, 31 августа «АН-онлайн» писали о том, что Украина заподозрила ополченцев в том, что те намерены в скором времени пойти в наступление на Мариуполь.

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