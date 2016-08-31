В Украине заподозрили, что ополченцы ДНР планируют захватить Мариуполь

Украинские разведчики заподозрили ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в отработке десантных операций в районе Мариуполя. Об этом сообщил Вадим Скибицкий, представляющий Главное разведуправление Украины.

По его словам, на мариупольском направлении проводится ряд мероприятий, по интенсивности превосходящих учения, которые были проведены прошедшей зимой.

При этом командир ополчения Донецкой республики ранее сообщал о готовности произвести высадку морского десанта по итогам проведенных учений. Ранее о готовящихся наступательных мероприятиях в направлении Мариуполя сообщал секретарь совета нацбезопасности Александр Турчинов.

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