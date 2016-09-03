Политолог объяснил пьяное выступление Порошенко «особым состоянием»

Взорвавшее интернет эмоциональное выступление президента Украины Петра Порошенко в Мариуполе прокомментировал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Золотарев отметил, что глава государства, разразившийся весьма странным спичем, пребывал в «особом состоянии». Желающим найти объяснение поведению Порошенко политолог посоветовал пересмотреть советский фильм «Щорс», где есть сцена, в которой говорится, что «Запад нам поможет».

31 августа «АН-онлайн» опубликовали видеозапись выступления украинского президента в Мариуполе. За 2 минуты, что продолжалась его речь, Порошенко, явно находившийся в возбужденном состоянии, успел сделать немало удивительных заявлений. В частности, Порошенко сказал, что протяженность границы с Россией составляет 409 тысяч километров. Интернет-пользователи предположили, что украинский лидер был пьян.

Читайте также:

Порошенко во время своего тайного визита в Донбасс попал под обстрел