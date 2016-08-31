Пользователи соцсетей, обсуждающие визит Петра Порошенко в Мариуполь на открытие социального центра, уверены, что президент был нетрезв, иначе его фразы и поведение объяснению не поддаются...

Петр Порошенко заявил, что граница с Россией составляет 409 тысяч километров (до Луны и то ближе), но это не все странные вещи, которые он себе позволил. Порошенко приехал в Мариуполь, чтобы открыть там центр административных услуг и при этом рассказывал о «невероятном достижении», - очевидцы шутят: «Мы думали, что Россия капитулировала, а оказалось, что центр открыли!». Кстати, этот самый центр Порошенко назвал «важным фактором в борьбе с Россией», - тут вообще без комментариев...