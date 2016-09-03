В Самарканде похоронили Ислама Каримова

Тело узбекистанского лидера нашло упокоение на историческом кладбище Самарканда. После траурной церемонии Ислам Каримов был похоронен по мусульманскому обряду рядом с местом захоронения родителей.

Траурная церемония была проведена с соблюдением всех мусульманских обычаев. На главной площади города муфтием Управления мусульман Узбекистана Усмонхоном Алимовым была прочитана заупокойная молитва. В это время на площади присутствовали тысячи мужчин, женщины по традиции на эту церемонию не допускаются.

После молитвы тело президента Узбекистана, которое было завернуто в саван длиной 21 метр, на руках отнесли до кладбища. К самому месту захоронения согласно традициям тело несли родственники усопшего. Для президента Узбекистана было сделано исключение – на кладбище Шахи-Зинда уже давно никого не хоронят.

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