Студент, исчезнувший в Китае 12 лет назад, обучает Ким Чен Ына английскому

Студент из США, который бесследно исчез в Китае двенадцать лет назад, мог быть похищен властями КНДР.

Есть информация о том, что молодой человек обучал нынешнего лидера страны Ким Чен Ына английскому языку. Как уточняет Yahoo News Japan, речь идет о студенте из университета Бригама Дэвиде Снеддоне, который в 2004 году пропал в Ущелье прыгающего тигра на реке Янцзы. Тело юноши так и не нашли.

Ряд японских СМИ на днях сообщил о том, что молодого человека похитили спецслужбы для того, чтобы тот занимался английским языком с будущим главой страны Ким Чен Ыном. В настоящий момент мужчина якобы живет с женой и детьми в Пхеньяне.

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