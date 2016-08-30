В КНДР расстреляли двух чиновников по приказу Ким Чен Ына

В КНДР публично казнили двух высокопоставленных чиновников.

Они были расстреляны из зенитного орудия по личному распоряжению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское издание Korea JoongAng Daily.

Как сообщают авторы публикации, в КНДР казнили бывшего министра сельского хозяйства и одного из высокопоставленных чиновников министерства образования.

Источник газеты сообщил, что чиновников казнили, так как их политические инициативы воспринимались как прямой вызов Ким Чен Ыну. Однако то, какие инициативы выдвигал бывший министр сельского хозяйства и почему они были восприняты как вызов, не уточняется.