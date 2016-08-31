Курдский лидер: Турецкое вторжение на север Сирии спасло ИГ от разгрома

Салех Муслим, лидер партии сирийских курдов, поделился своим видением событий, произошедших после вторжения Турции на север Сирии. Партийный глава считает, что этот факт помог боевикам ИГ сохранить позиции.

Необходимость своего вмешательства Турция увидела после того, как поняла, что на севере Сирии существует реальная угроза создания демократической федерации курдов. Если бы Турция не вмешалась, считает Салех Муслим, ИГ были бы полностью изгнаны из северного сирийского региона.

Турецкие войска не позволили сделать этого и 24 августа вторглись в Джараблус, так как не могли допустить признание прав курдов и усиление их позиций на этой территории.

Читайте также:

Пентагон: несогласованные операции в Сирии лишь помогают боевикам ИГ

Эксперт: Запад едва ли откажется от планов сместить сирийское правительство