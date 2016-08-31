Военное ведомство США не хочет верить в то, что российским военно-космическим силам удалось уничтожить Абу Мухаммада Аль-Аднани, который является одним из главарей запрещенной в России группировки ИГ.

По мнению одного из представителей американского военного ведомства, заявленное Министерством обороны РФ сооьщение о том, что российским войскам удалось уничтожить главаря террористической группировки ИГ, является ничем иным, как ерундой.

Ранее США объявили, что Абу Мухаммад Аль-Аднани был уничтожен авиационным ударом США, а не России. Этот член ИГ был вторым лицом в группировке, так как вел деятельность, касавшуюся контактов со средствами массовой информации.

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