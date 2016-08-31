Украина передала Китаю права на крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225

Ан-225, самый крупный в мире грузовой самолет, будет выпускаться в Китае. Права на него были переданы Поднебесной украинским предприятием «Антонов», подписавшим договор о передаче 30 августа.

В первом полугодии 2019 года будет пущен в эксплуатацию новый Ан-225, изготовленный в Китае. Страна получила права на собственность, чертежи и спецификации, чтобы построить воздушное судно, которое считает самым крупным грузовым самолетом в мире. На данный момент Ан-225 существует в единичном экземпляре, но будет «размножен» благодаря предприимчивости китайской компании China Airspace, подписавшей соответствующий договор с украинским предприятием, владевшим правами на Ан-225.

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