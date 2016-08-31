Украина расширила санкционный список в отношении России

Степан Кубив, первый вице-премьер Украины, заявил о продолжении украинской санкционной политики против Российской Федерации. Уже существующие персональные санкции были продлены, к ним добавились новые.

По словам Степана Кубива, 388 физических лиц и 105 юридических лиц по-прежнему находятся в списке санкций – их срок действия был продлен, сообщает ТАСС. Помимо этого к уже существующим добавился новый перечень физических лиц – в их числе 259 человек. Но на этом Кабинет министров Украины не остановился и добавил к санкциям против 105 юридических лиц ещё 46 компаний Российской Федерации, которые также попали под действие украинских санкций.

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