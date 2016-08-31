Президент Украины прибыл в Донецкую область

С ответственной миссией прибыл в Донецкую область украинский лидер Петр Порошенко, который будет участвовать в церемонии открытия восстановленного детского сада в городе Мангуше, недалеко от Мариуполя.

Петр Порошенко приехал в Донецкую область с целевым визитом. При его участии планируется открыть детский сад, который был разрушен в городе Мангуше. Святослав Цеголько, пресс-секретарь украинского президента, передал слова Порошенко о том, что в этом образовательном учреждении будут учить любить Украину. Детский сад был разрушен в ходе военной операции против республик ДНР и ЛНР в 2014 году, а теперь учреждение восстановлено.

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