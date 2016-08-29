Обнародован текст последнего сообщения погибшего журналиста Щетинина

Новые подробности смерти Александра Щетинина обнародовала Ольга Мещерякова, главный редактор сайта «Новый регион». Ей было отправлено последнее предсмертное сообщение, написанное журналистом за миг до суицида.

Ольга Мещерякова, возглавляющая сайт «Новый регион», где работал в последнее время погибший Александр Щетинин, смогла пролить свет на обстоятельства последних минут жизни журналиста. По её словам, она приходила поздравить своего сотрудника с днем рождения, но он не открыл ей дверь.

Позже она получила от него прощальное письмо, в котором говорилось о том, что Щетинин уже давно продумал этот единственный выход – уйти из жизни. По его словам, он очень любит Украину и её жителей. Но он так и не смог смириться с разлукой с дочерями.

По словам Щетинина, четыре с половиной года жизни без них оказались невыносимыми. Также Александр признается, что не выстрелил в себя 24 августа, чтобы не портить лучший праздник – национальный День независимости Украины.

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