Журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве

Трагически закончилась жизнь журналиста Александра Щетинина, который был найден мертвым в собственной квартире в Киеве. Тело корреспондента было обнаружено его друзьями, которые пришли поздравить именинника.

Согласно предварительным данным, журналист совершил самоубийство, так как на месте происшествия был найден пистолет, а смерть наступила путем огнестрельного ранения в голову. К тому же в пользу версии суицида говорит и тот факт, что один из близких Александра получил письмо по электронной почте, где журналист признается, что хочет совершить самоубийство, сообщает «Коммерсант».

Дополнительных данных о происшествии пока нет. Известно, что ранее корреспондент отказался от гражданства РФ и переехал в столицу Украины.

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