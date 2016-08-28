На месте гибели журналиста в киевской квартире обнаружена предсмертная записка

Сегодня СМИ облетела новость, посеявшая тревогу в кругу журналистской братии. После недавнего случая с убийством журналиста Павла Шеремета в центре Киева, найден погибшим в своей квартире еще один журналист - Александр Щетинин.

Мужчина был найден без признаков жизни в киевской квартире на улице Константиновской. По оценкам судмедэкспертов, смерть наступила накануне в период с 20 до 21.30 ч. Стоит отметить, что Щетинин умер в свой день рождения. А обнаружили его друзья, которые пришли к нему в праздник с поздравлениями.

Щетинин сидел на стуле на балконе с простреленной головой, пневматически й пистолет лежал под стулом. Там же правоохранители изъяли стреляную гильзу и предсмертную записку. Ее содержание пока не оглашается. При этом двери в квартиру были закрыты, все вещи находились на своих местах, следов насилия не обнаружено. Все указывает на то, что журналист решил свести счеты с жизнью в свой день рождения.

К тому же, как выясняется, он ранее отправил одному из своих близких электронное письмо, в котором сообщил о намерении суицида.

Александр Щетинин – российский и украинский журналист, блогер, основатель и главный редактор российского информагентства "Новый регион". В феврале 2014 года журналист объявил о своем уходе из РИА, в котором проработал 17 лет. На Украине проживает с 2005 года, имеет украинское гражданство и проживает в Киеве. Там он стал членом Национального союза журналистов Украины.



