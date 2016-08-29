ИноСМИ: стал известен возможный преемник Меркель

Ангела Меркель может быть заменена на своем бессменном посту канцлера ФРГ. Если раньше коллеги по партии были достаточно лояльны, то теперь пришло время появления нового кандидата – Йенса Шпана.

Нынешний канцлер ФРГ всегда непоколебимо стояла во главе страны, пресекая возможные попытки посягнуть на её место. Но в связи с недовольствами граждан её миграционной политикой, партия «Христианско-демократического союза» допустила появление нового лидера – Йенса Шпана, который, по мнению газеты The Guardian, может стать следующим канцлером ФРГ. В данный момент Йенс Шпан является парламентарием и заместителем министра финансов.

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