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Путин обогнал Меркель по популярности в Чехии

26 августа 2016, 10:47 [ «АН-онлайн» ]

Путин обогнал Меркель по популярности в Чехии
фото:globallookpress.com

Визит Ангелы Меркель, канцлера ФРГ, в Чехию показал, что она теряет свои позиции среди населения страны. Если раньше политике Меркель доверяли около 70% чехов, то теперь положительное отношение отмечают только 18%.

Миграционная политика подкосила доверие граждан Чехии к Ангеле Меркель, пишет Die Welt. Теперь даже к российскому президенту Владимиру Путину чехи относятся лучше, чем к канцлеру Германии.

Так гражданин Чехии Карел Крейчий признался, что сыт по горло миграционной политикой Ангелы Меркель: именно она пригласила беженцев в Европу. Против немецкого канцлера даже пытались организовать демонстрацию, чтобы донести свое мнение до чешских властей.

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