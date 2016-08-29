Глава Минобороны Украины прокомментировал сообщение о мобилизации

Власти Украины не отдавали приказ о немедленной мобилизации в стране. Об этом сообщил Степан Полторак, занимающий должность министра обороны Украины.

Полторак добавил, что принятие дальнейших решений о мобилизации в Украине будет зависеть от напряженности ситуации в регионах.

Ранее сообщалось, что украинские военкоматы получили директивы о немедленной мобилизации, вызванной опасениями со стороны правительства Украины относительно возможных провокаций. Новый призыв, согласно плану Министерства обороны Украины, должен начаться не ранее октября этого года.

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