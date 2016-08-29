В Украине объявили срочную мобилизацию

Украинские вооруженные силы объявили срочную мобилизацию для пресечения очередных провокаций. Директивы с соответствующим указанием были разосланы в военкоматы.

Однако Игорь Слюсаренко, занимающий пост заместителя военкома Киевского горвоенкомата, не подтвердил эту информацию, заявив, что официального распоряжения от украинских властей получено не было.

Напомним, что украинские власти часто обвиняют в провокациях военных в Крыму и Донбассе. Ранее сообщалось, что правительство Украины планировало провести новый призыв осенью этого года, в октябре-ноябре.

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