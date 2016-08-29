Тысячи граждан Украины объявлены Интерполом в розыск

Интерпол объявил в розыск почти 1,5 тыс. граждан Украины. В частности, разыскиваются бывшие чиновники времен Януковича, а также его сын Александр, сообщил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя.

Интерпол отклонил запросы о розыске Игоря Плотницкого, Александра Захарченко, Арсения Павлова, Игоря Стрелкова/Гиркина и Игоря Безлера, а также экс-министра МВД Виталия Захарченко. Они отклонены из-за военно-политической составляющей. Как пояснил Неволя в интервью украинскому изданию "Сегодня", "Интерпол позиционирует себя как политически нейтральную организацию, занимающуюся борьбой с общеуголовной преступностью. Это закреплено статьей 2 его устава. Статья 3 содержит категорический запрет вмешиваться в деятельность, имеющую политический, военный, расовый и религиозный характер". Также, по его словам, организация не может принять к рассмотрению запросы по лицам, подозреваемым в госизмене.

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