Министр обороны Украины уволил советника после постановочного фото из Донбасса

Глава Минобороны Украины генерал армии Степан Полторак освободил фотографа Дмитрия Муравского от должности советника на общественных началах. Решение было принято на фоне скандала с его фотографией.

Напомним, 15 августа Муравский опубликовал на своей странице в Facebook фотоальбом «Боль войны», состоящий из 6 фотоснимков якобы из зоны АТО. Коллеги фотографа и участники боевых действий заподозрили, что снимок «Перемирие в Широкино» и другие являются постановочными. Тем временем, снимки украинского фотографа были растиражированы западными изданиями.

В интервью «Радио Свобода» Муравский настаивал на подлинности изображений. А в Минобороны Украины заявили, что ценят работу Дмитрия Муравского. «В ведомстве неоднократно получали от него качественные, художественно оформленные фото, которые министерство ни разу не позиционировало как документальные или как фото реальных боевых действий», — говорится в официальном сообщении.





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