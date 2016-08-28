В аэропорту Глазго пилотов арестовали за попытку взлететь пьяными

Двое пилотов были арестованы в аэропорту города Глазко Великобритании за то, что попытались поднять самолет в воздух, находясь в алкогольном опьянении. Теперь они находятся под стражей за нарушение закона.

Дальнейшая судьба двух пилотов пока неизвестна. Они арестованы, так как будучи пьяными пытались осуществлять свои профессиональные обязанности – взлететь на самолете компании United Airlines.

Тем не менее, мужчины в возрасте 35 и 45 лет были задержаны полицией, так как нарушили закон о безопасности на транспорте. К тому же по их вине самолет задержался и рейс был перенес на несколько часов позже – вместо 21:00 в 06:30 по местному времени.

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