В Китае арестовали серийного убийцу, которого не могли поймать более 10 лет

Возмездие настигнет серийного убийцу из китайской провинции Ганьсу, который был пойман спустя десятилетия. Преступник насиловал и убивал женщин и детей в течение пятнадцати лет и теперь будет предан суду.

Арест насильника вынудил преступника признаться в совершенных преступлениях. Китаец по фамилии Гао стал насильником более 10 женщин и детей, причем самой младшей пострадавшей в списке серийного маньяка стала 8-летняя девочка, пишет газета China Daily. Жертвы подвергались насилию, а затем были лишены жизни.

Свою преступную деятельность убийца вел очень долго – с 1988 по 2002 год, но найден был только сейчас. Дальнейшая судьба преступника будет решаться судом.

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