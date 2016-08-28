Половина жителей Германии не хочет видеть Меркель на посту канцлера

Потеря популярности среди жителей Германии стало следствием политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель, только 42% граждан хотели бы видеть «железную леди» на высокопоставленном месте в четвертый раз.

Уже пятьдесят процентов немцев выступают против избрания Ангелы Меркель на следующий срок. Если в конце 2015 года, за продолжение деятельности канцлера на посту выступали 45% респондентов, то, согласно новому опросу, количество сторонников канцлера, положительно ответивших на вопрос «Желаете ли вы видеть Ангелу Меркель на посту канцлера после выборов в 2017 году?» в определенной степени уменьшилось до 42%. Сама канцлер объявит о своем желании баллотироваться на новый срок только в следующем году.

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