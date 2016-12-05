Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров оружия

Это уже рекорд для Украины, хотя и место у нее в этой «десятке» лишь девятое. Доля страны в мировом экспорте оружия составила 2,6 процента, - глобальные объемы. Украина вошла в десятку стран, покупающих оружие.

Рейтинг государств–милитаристов составил международный институт по исследованиям проблем мира в Стокгольме (SIPRI), передает korrespondent.net.

В рейтинге 100 крупнейших мировых компаний по торговле вооружениями. За период с 2011 по 2015 годы Украина стала девятой среди стран, активно продающих вооружения. В данном рейтинге соседи Украины – США и Россия (33% и 25% соответственно). Третью позицию удерживает Китай (5,9 %).