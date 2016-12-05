Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров оружия

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В ИГИЛ появился новый пресс-секретарь
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Ковальчук и Дацюк – в расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала
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Сайты группы ВТБ подверглись атаке хакеров
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В СКР назвали виновных в аварии под Ханты-Мансийском
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Путин: утверждения, что покупатели российского газа от нас зависят - глупость
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В новосибирской школе подросток отморозил ноги по вине физрука
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Южнокорейский «Боинг» с горящим двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске
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Представитель боксёра Джошуа: бой с Кличко, вероятно, состоится в апреле
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Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018 по футболу
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ФАС придумала, как ограничить влияние государства в частном секторе экономики
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Яценюк подал в суд на блогера, который написал про его виллы в Майами
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Для задержания похитителя двух банок кофе был введен план “Перехват”
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Сборные США хотят бойкотировать ЧМ в Сочи
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Сменивший Харитонова в бою с да Силвой Побережец одержал победу нокаутом
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В Кремле не стали оценивать итоги референдума в Италии
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Японский премьер встретится с президентом США в Перл-Харборе
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Названо имя нового президента Узбекистана
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В Казахстане семимесячную малышку убило зарядное устройство от смартфона
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При посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" за пределы палубы выкатился Су-33
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Стало известно, когда президент Филиппин посетит Россию
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Бюджетные дыры залатают акцизами
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Кабмин хочет урезать дотации Чечне и Крыму
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Погибшая тренер спасла часть детей от автокатастрофы в ХМАО
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Штормовое предупреждение объявлено в Москве
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Психологи рассказали, как оказывают помощь родным детей, погибших в ДТП в ХМАО
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Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве своего друга
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В горах Сочи лавина накрыла дом с людьми
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Более пятидесяти рейсов отменили в московских аэропортах
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Одиннадцать пострадавших в ходе аварии в ХМАО прооперированы
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В Ханты-Мансийске врачи просят сдавать кровь для детей, пострадавших в аварии