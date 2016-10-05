Украина попросила у США противотанковое оружие и средства ПВО

Если Соединенные Штаты начнут поставлять Украине летальное оружие, представители киевской власти попросят у своих заокеанских союзников, в первую очередь, противотанковое оружие и средства ПВО. По словам главы Минобороны Украины Степана Полторака, именно в этом армия «незалежной» в настоящее время нуждается больше всего.

Напомним, Конгресс США одобрил поставки Киеву летательных систем вооружений в сентябре. Данное решение было принято единогласно.

Сроки начала поставок американского оружия Украине Полтораку неизвестны. Министр сказал, что этот вопрос должны решить в Вашингтоне.

Отметим, что по сведениям ополченцев Донбасса, оружие производства США неофициально поставляется украинским вооруженным силам уже продолжительное время.

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