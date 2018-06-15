Уфологи: На Марсе взорвался НЛО

Ученые утверждают, что на склон одного из холмов Марса упал неизвестный объект, его падение вызвало сильный взрыв. Уфологи допускают, что по всей видимости имело место крушение крупного НЛО.

Фотография со следами взрыва, сделанная космическим аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, опубликована на сайте Университета Аризоны 11 июня. Появились даже предположения, что пришельцы ведут ядерную войну на Марсе.

Специалисты NASA утверждают, что на поверхность Марса упал метеорит, сообщает "Южный Федеральный".

Ранее сообщалось, что на Марсе произошла сильнейшая песчаная буря, которая повлияла на работу марсохода Opportunity. Об этом сообщило NASA. Отмечается, что эта буря была "сильнейшей из всех, что мы когда-либо видели на Красной планете".