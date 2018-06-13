На Красной планете разразилась буря, работа марсохода Opportunity нарушена
13 июня 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
На Марсе произошла сильнейшая песчаная буря, которая повлияла на работу марсохода Opportunity. Об этом сообщило NASA. Отмечается, что эта буря была "сильнейшей из всех, что мы когда-либо видели на Красной планете".
Ровер Opportunity в настоящее время находится рядом с эпицентром бури в Долине устойчивости. Все попытки с ним связаться безуспешны. Солнечные батареи Opportunity зарядятся в лучшем случае только через несколько дней, когда буря утихнет. "Это как видеть свою бабушку в состоянии комы. Врачи говорят, что все будет хорошо, надо просто подождать, но ты все равно волнуешься", — сказал сотрудник NASA.
Возможно, это не последняя буря, за ней может последовать вторая.
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