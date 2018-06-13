На Красной планете разразилась буря, работа марсохода Opportunity нарушена

На Марсе произошла сильнейшая песчаная буря, которая повлияла на работу марсохода Opportunity. Об этом сообщило NASA. Отмечается, что эта буря была "сильнейшей из всех, что мы когда-либо видели на Красной планете". Уфолог нашел на Марсе странную полусферу

Ровер Opportunity в настоящее время находится рядом с эпицентром бури в Долине устойчивости. Все попытки с ним связаться безуспешны. Солнечные батареи Opportunity зарядятся в лучшем случае только через несколько дней, когда буря утихнет. "Это как видеть свою бабушку в состоянии комы. Врачи говорят, что все будет хорошо, надо просто подождать, но ты все равно волнуешься", — сказал сотрудник NASA.

Возможно, это не последняя буря, за ней может последовать вторая.