Уфологи пришли к выводу, что в качестве топлива для своих кораблей пришельцы могут использовать потенциально новый вид энергии, о которой человечеству ничего неизвестно.

Эксперты из организации по поискам инопланетной жизни MUFON рассуждали о технологиях гуманоидов и о том, какими разработками они пользуются уже сейчас. Один из ведущих специалистов MUFON Ян Харзан уверен, что НЛО перерабатывают "новую энергию", которая позволяет им летать на внушительные расстояния. Применяют полученные ресурсы инопланетяне как топливо для летающих тарелок, сообщает "Российский диалог".

Уфолог также отметил, что данное открытие приведёт к настоящему технологическому прорыву земных технологий и поможет учёным сделать огромный скачок в развитии науки.

Ранее сообщалось, что американский уфолог получил несколько снимков трех НЛО от очевидца из города Окала, штат Флорида. Фотографии сделала местная жительница по имени Маура, которая любит часто наблюдать за небом.