Уфолог уверен: в небе над США смогли заснять сразу три НЛО

Американский уфолог получил несколько снимков от очевидца из города Окала, штат Флорида. Фотографии сделала местная жительница по имени Маура, которая любит часто наблюдать за небом.

На снимках запечатлено, как облака на небе приобрели необычную форму, которая напоминала очертания инопланетных кораблей. Женщина сделала записи, которые решила передать специалистам для анализа.

Уфолог проверил кадры в нескольких редакторах, после чего заявил, что их подлинность не вызывает у него сомнений. Исследователя поразила удивительная симметричность расположения объектов.