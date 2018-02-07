Туристы засняли в США маскирующийся под самолёт НЛО

В штате Вашингтон (США) отдыхающие на горнолыжном курорте очевидцы запечатлели в небе НЛО. Замаскировавшаяся под обычный самолет «тарелка» инопланетян пролетела над одной из возвышенностей. Опубликовано видео полета НЛО во время суперлуния

НЛО некоторое время, не двигаясь, завис на месте, а после быстро улетел. Очевидцы утверждают, что его габариты были огромны, такой летающий аппарат просто не смогли бы создать люди.

Ранее журнал Forbes назвал восемь мест на планете, где наиболее вероятна встреча с инопланетным разумом. В России это Молебский треугольник, расположенный между деревнями Молебка и Каменка в Пермском крае.