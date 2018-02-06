Загадочные места планеты, где можно встретить инопланетян, одно из них в России

Журнал Forbes назвал восемь мест на планете, где наиболее вероятна встреча с инопланетным разумом. В России это так называемый Молебский треугольник, расположенный между деревнями Молебка и Каменка в Пермском крае.

«Молебский треугольник обнаружен в 80-ые годы и это одно из самых загадочных мест в мире. В небе очевидцы наблюдают яркое сияние и цветные огни, здесь останавливаются часы и происходят различные аномалии. Уфологи объясняют это выбросом энергии из подземных разломов», — пишет журналист Forbes Джим Добсон.

А вот местные жители рассказывают об НЛО, которое регулярно появляется в небе над селом. А ученые фиксируют сильное превышение геомагнитного поля.

Кроме того, американский журналист рекомендует искать НЛО в городе Розуэлл в Нью-Мексико, в пустыне Атакама, парке Джошуа-Три в Калифорнии, британском графстве Уилтшир, в американском городе Седона, австралийском Уайклиф Велл и, конечно же, в Зоне 51.