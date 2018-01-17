Американские астрономы назвали планету Нибиру защитницей Земли

Вошедшая в Солнечную систему Нибиру угрожает Земле катастрофой, предупредили любители конспирологии. Представители науки придерживаются прямо противоположной точки зрения. По мнению ученых, таинственное небесное тело является защитником нашей планеты.

Конспирологи не устают пугать интернет-пользователей концом света, который должна спровоцировать планета Нибиру. На днях СМИ распространили сообщение о том, что небесное тело, существование которого официальной наукой не подтверждено, якобы вошло в Солнечную систему и направляется к Земле.

Подобные сведения уже публиковались минувшей осенью. Тогда исследователь-энтузиаст Дениэл Мэнсон проинформировал общественность о том, что Нибиру пролетела Меркурий. Верным свидетельством приближения Нибиру к Земле Мэнсон назвал всплеск вулканической активности на нашей планете. Свои громкие заявления сторонник теории заговора попытался подкрепить выполненными им рисунками, на которых изображена траектория движения Нибиру по Солнечной системе.









«Свидание» небесного тела и Земли не сулит людям ничего хорошего. Любители конспирологии уверены, что планета X в тринадцать раз больше Юпитера, поэтому обладает сильнейшей гравитацией. Ее воздействие должно привести к смертоносным природным катастрофам на нашей планете – землетрясениям и цунами. В результате человечество погибнет, а Земля станет подобием Марса, чтобы затем разрушиться.









Согласно одной из теорий, которую породило воображение самозванных экспертов, вслед за Землей Нибиру уничтожит и другие планеты Солнечной системы. Этой участи избегнут только Венера и Меркурий, которым предстоит стать обитаемыми.

Впрочем, далеко не все конспирологи полагают, что Нибиру представляет угрозу для Земли. Некоторые из них видят в планете X защитницу.









Последнюю гипотезу считают допустимой и некоторые настоящие ученые. Среди них астроном из Мичиганского университета Джульетта Беккер, пишет сайт esoreiter.ru.

Беккер привела данные научных исследований, которые говорят о том, что девятая планета Солнечной системы может располагаться за Нептуном. При этом астроном задалась вопросом, почему люди уверены в деструктивном воздействии данного небесного тела на Землю. По мнению Беккер, если Нибиру существует, она должна оберегать нашу планету от всевозможных космических катастроф.