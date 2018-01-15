Появились неутешительные новости о местонахождении планеты Нибиру

Конспирологи пришли в восторг после того, как выяснили, что местонахождение загадочной планеты Нибиру наконец вычислено. Согласно некоторой информации, земляне скоро увидят небесное тело своими глазами.

Как уточняют специалисты, таинственная Нибиру уже вошла в нашу Солнечную систему. Эта новость взбудоражила весь мир, поскольку, если это действительно так, то в ближайшее время на нашей планете начнутся страшные катаклизмы, которые приведут к апокалипсису, передает Anonsens.

Эксперты уверяют, что Нибиру в настоящий момент стремительно направляется к Земле. Отметим, что скептики считают эти сообщения ложными, однако многие признают, что дыма без огня не бывает – слишком много разговоров о планете Икс в последнее время можно услышать даже среди известных специалистов.