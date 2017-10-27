Спутниковая камера сняла метеорит во время наблюдения за пожарами в Калифорнии

Уфолог Тайлер Глокнер опубликовал в интернете видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект. Данная запись была сделана спутниковой камерой, наблюдавшей за пожарами в американском штате Калифорния.

Исследователь-энтузиаст уверен, что камера сняла корабль инопланетян. Скептически настроенные пользователи в комментариях к ролику отметили, что Глокнер принял за «летающую тарелку» метеорит, сообщает издание «Дни24».

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что автор YouTube-канала Bruce Sees all поделился со своими подписчиками видеозаписью, на которую попал объект больших размеров, пролетевший возле Солнца.