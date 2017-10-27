Уфолог снял на видео пролетевший возле Солнца объект

Автор YouTube-канала Bruce Sees all выложил видеозапись, на которой запечатлен объект больших размеров, пролетевший возле Солнца.

Как отмечает издание «Южный Федеральный», опубликовавший ролик уфолог, в отличие от большинства других охотников на НЛО, не занимается изучением материалов, предоставленных космическим агентством NASA. В распоряжении исследователя-энтузиаста имеется собственный большой телескоп со специальными фильтрами.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский уфолог Валентин Дегтерев рассмотрел на фотографии Марса несколько зданий, пирамиду и прочие сооружения. Дегтерев уверен, что ему удалось обнаружить руины древнего города.