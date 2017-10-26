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Российский радиолюбитель рассмотрел на снимке Марса руины древнего города

26 октября 2017, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Российский радиолюбитель рассмотрел на снимке Марса руины древнего города
фото: pixabay.com

Российский радиолюбитель и уфолог Валентин Дегтерев заявил, что ему удалось обнаружить на Марсе руины древнего города. Соответствующую запись исследователь-энтузиаст оставил на своей странице «ВКонтакте».

Дегтерев сообщил подписчикам, что на фотографиях Красной планеты, выложенных на сайте Google Earth, он нашел несколько зданий, пирамиду и прочие сооружения. Уфолог предположил, что это развалины древнего города.

Россиянин уже не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Ранее Валентин Дегтерев разглядел на марсианском снимке корабль инопланетян, длина которого составляет более 18 километров.

 

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//Авторы АН

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