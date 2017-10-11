В Антарктиде образовалась странная гигантская дыра

Во льдах Антарктиды учёными из Торонтского университета была обнаружена огромная дыра, размеры которой близки размерам озера Верхнее в Северной Америке, крупнейшего пресного водоёма площадью больше 80 тысяч километров.

По словам ученых, такие крупные полыньи обычно формируются вблизи к границам льда и моря. Однако новое образование находится в нескольких сотнях километров от линии раздела, что указывает, что оно возникло в результате неизвестных науке процессов.

Полынью заметили в сентябре 2017 года в районе Моря Уэддела. Ученые пока затрудняются сказать, какие процессы привели к ее возникновению – называть причиной глобальное потепление преждевременно.

“Похоже на то, что кто-то просто пробил дыру во льду", - отметил физик Кент Мур, профессор Университета Торонто, передает OAnews.

Ранее сообщалось, что в ледниках Антарктиды уже несколько тысяч лет в состоянии симбиоза дремлют целые расы древних гигантов. Причем находятся они на огромной глубине, которая пока не была исследована учеными.