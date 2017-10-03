Экс-агент ЦРУ рассказал о расе гигантов, спящих в ледниках Антарктиды

В ледниках Антарктиды уже несколько тысяч лет в состоянии симбиоза дремлют целые расы древних гигантов. Причем, находятся они на огромной глубине, которая пока не была исследована учеными.

Бывший сотрудник секретного подразделения Вашингтона Кори Гуд сообщил, что еще в 1860-х годах в древних льдах Антарктиды были найдены древнейшие представители расы людей огромных размеров, которые сейчас находятся в состоянии анабиоза. Представители древней расы, с его слов, содержатся в специальных капсулах, которые и поддерживают жизнедеятельность все это время.

Таяние ледников и космические излучения способны пробудить гигантов из анабиоза, что может привести к непредсказуемым последствиям, сообщает "Российский Диалог".

Ранее сообщалось, что российский уфолог обнаружил в Антарктиде гигантский неопознанный летающий объект. Специалист из Нижнего Тагила подчеркнул, что в снегах в течение многих лет была спрятана конструкция размером с 12-этажный дом.