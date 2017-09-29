Жители Уфы сфотографировали странное явление в небе над городом

В соцсетях появились фото таинственного явления, снятого в небе над Уфой. Загадочные снимки сразу же попали в руки российским уфологам-любителям, которые начали гадать, что же на самом деле происходили над городом.

По мнению некоторых, жители Башкирии могли зафиксировать открывшийся внеземной портал, через который НЛО проводит исследования Земли. Другие же убеждены, что в объектив камеры попал астероид или метеорит, сгоревший в атмосфере планеты. Эксперты сочли объект над Уфой следом от баллистической ракеты, запущенной российскими военными в учебных целях.

А есть и такие, которые пришли к выводу, что снимок является результатом монтажа, ведь само свечение выглядит более четким, нежели иные предметы на снимке. К тому же это далеко не первый случай, когда с помощью ретуши пользователи сети пытаются создать ажиотаж.

Ранее сообщалось, что Очевидцу удалось снять видео, как среди ясного неба над Словакией открываются «небесные врата» и трубный звук льется с небес.

Учёные, работающие в исследовательских учреждениях США и Европы, пришли к заключению, подтвердившему одну из теорий, которые в своё время были выдвинуты Эйнштейном. Как они полагают, Земля имеет портал в параллельный мир.







