Мини-портал в другой мир может находиться рядом с Землей, заявляют ученые

Учёные, работающие в исследовательских учреждениях США и Европы, пришли к заключению, подтвердившему одну из теорий, которые в своё время были выдвинуты Эйнштейном. Как они полагают, Земля имеет портал в параллельный мир.

Портал слишком мал, чтобы путешествовать с его помощью к другим звездным системам или даже галактикам, однако сам по себе факт его существования заслуживает внимания.

Согласно теории относительности, под воздействием черных дыр, звезд и других космических тел пространство может искривляться. В процессе слиянии двух объектов может появиться рябь, вызывающая в гравитационном поле волну. Кривизну пространства ученые доказали еще 13 лет назад, а наличие гравитационных волн только в 2015.

Как полагают учёные-астрофизики, те «врата», что найдены рядом с Землёй, в большинстве своём представляют искривление пространств, которые, по их мнению, и являются наслоением двух реальностей, существующих в параллельных мирах, сообщается на сайте ToDay News Ufa.