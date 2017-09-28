Опубликована запись странных «трубных» звуков с неба над Словакией

24 сентября жители Словакии наблюдали странное явление, которое не оставило равнодушным даже самых неверующих. Очевидцу удалось снять видео, как среди ясного неба открываются «небесные врата» и трубный звук льется с небес.

Некоторые граждане сначала не обратили на все это внимания, но потом, когда звук усилился, тревога начала одолевать людей. На кадрах хорошо видно, как облака словно расступаются, открывая "светящийся портал", при этом слышится мощный гул, затем облака снова соединяются, как бы закрывая дверь в иное измерение.

Приверженцы версий о вмешательстве инопланетян в жизнь людей, уверены, что над этим местом пролетал корабль с другой формой жизни на борту сообщает "Южный Федеральный". Ученые же считают необычные звуки атмосферными помехами.