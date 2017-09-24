Уфологи считают, что НЛО стремятся к Земле из-за сговора с США

Уфологи считают, что НЛО стремятся на Землю из-за сговора инопланетян с властями США. Исследователи неопознанных летающих объектов и внеземных цивилизаций - любители, которые прогнозировали приближение к Земле огромного количества гигантский НЛО в ближайшее время, пересмотрели свой прогноз. Но возмущены неактивность специалистов NASA - американского аэрокосмического агентства.

Уфологи из разных стран мира считают, что хотя инопланетяне отложили масштабный визит на Землю, изменили курс своего следования, они общаются с американским правительством и всё равно, рано или поздно появятся на нашей планете.

космическом агентстве NASA не спешат комментировать происходящее.

"Аргументы недели" писали, что эксперты NASA не спешат комментировать грядущее нашествие инопланетян, хотя появились подробности.

Уфологи заявляли о приближении к Земле большого количества огромных НЛО, некоторых из них они якобы разглядели в телескоп.