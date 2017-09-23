Появились новые подробности приближения к Земле свыше сотни НЛО

Последние исследования уфологов показали, что большая часть объектов сменили свою траекторию движения. Если раньше их прибытие на Землю было запланировано на середину декабря, то теперь ситуация поменялась.

В общей сложности большая половина космических объектов сместилась на пару градусов и теперь следует на дистанции в 2 световых года. Правда, из сотни объектов траекторию поменяли чуть более половины.

В космическом агентстве NASA не спешат комментировать происходящее.

Как сообщалось ранее, уфологи заявляют о приближении к Земле большого количества огромных НЛО. Они утверждают о возможности некоторых из них уже сейчас разглядеть в телескоп. Специалисты опасаются вторжения инопланетян.