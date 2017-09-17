Найденные в Перу мумии являются инопланетными рептилиями

В ходе масштабного изучения пяти загадочных мумий, найденных несколько месяцев назад в одной из пещер Перу, ученые пришли к сенсационному выводу. Эти останки принадлежат не людям, а рептилиям, которые зародились не на Земле.

Доклад исследователей зачитан на пресс-конференции «Мумии Наска». Вначале специалисты решили, что речь идет об обычной подделке, изготовленной из гипса, однако более детальное изучение показало, что мумии являются инопланетными существами, сообщают Актуальные Новости.

Открытие способно изменить исторически сложившиеся предпосылки к развитию живых существ на Земле.

В Сети активно обсуждают видео о найденной в Перу мумии инопланетянина

Ранее ученые-археологи обнаружили в Перу несколько гробниц, в которых захоронены несколько десятков мумий. Специалисты отмечают, что мумии в гробницах находились в довольно интересных позах.