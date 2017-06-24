В Сети активно обсуждают видео о найденной в Перу мумии инопланетянина

Археологи обнаружили при раскопках в Перу скелет огромного существа. Мумию в сидящей позе нашли в пустыне Наска. Некоторые специалисты считают ее останками древнего инопланетянина.

Рост находки составляет 170 сантиметров. При этом конечности мумии непропорционально длинные. Ей около 1700 лет.

Хотя, как считают некоторые ученые, находка может быть останками человека, болевшего редкой болезнью. Другие предполагают, что это просто статуя, покрытая штукатуркой.

В Интернете появилось видео удивительной перуанской находки.