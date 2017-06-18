Идеальный каменный круг обнаружен на Марсе

На Марсе сфотографировали каменный круг идеальной формы. Снимок передал на Землю американский марсоход.

Изучившие фотографию уфологи выдвинули предположение: наличие данного объекта свидетельствует о том, что Марс когда-то был обитаемым. Согласно версии исследователей-энтузиастов, каменный круг оставили после себя представители инопланетных цивилизаций.

Мнения по поводу того, как использовался круг, разошлись. Одни уфологи думают, что на самом деле это скважина, другие уверены, что данный объект был частью заправочной станции для НЛО.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что уфологи разглядели на Красной планете морского краба.