Американские ученые раскрыли детали колонизации Марса

Ученые из Соединенных Штатов опубликовали научный материал, в котором рассказывается о деталях будущей колонизации Марса.

По словам специалистов, отправившиеся на Красную планету астронавты должны будут создать там автономную инфраструктуру. В будущем она может пригодиться как для обустройства человеческих поселений, так и для освоения других планет. Ученые считают, что со временем Марс станет местом постоянного жительства значительной части землян.

Накануне «Аргументы недели» писали о том, что американское агентство NASA показало робота-гуманоида, которого планируется использовать при колонизации Марса.